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Дальнее зарубежье 04.11.2023 17:29

Вооруженные люди атаковали тюрьму в столице Гвинеи и освободили находившегося там бывшего лидера путчистов

Группа вооруженных неизвестных в субботу утром атаковала центральную тюрьму гвинейской столицы Конакри и освободила находившегося там бывшего лидера путчистов Мусу Камару и нескольких других заключенных, сообщает ЭФЭ со ссылкой на министра юстиции Гвинеи Шарля Альфонса Райта.

"Примерно в пять утра (08:00 мск) хорошо вооруженные люди ворвались в центральную тюрьму Конакри и освободили четырех человек, в их числе Мусу Камару", - цитирует агентство слова главы минюста Гвинеи.

По его словам, одного из освобожденных удалось вернуть в тюрьму, троим, включая Камару, удалось скрыться.

Райт отметил, что в настоящее время "границы страны закрыты". Министр рекомендовал жителям страны оставаться там, где они находятся сейчас.

"Жертв нет. К настоящему моменту мне не сообщали о случаях огнестрельных ранений", - заявил глава минюста.

Ранее ЭФЭ со ссылкой на местные СМИ сообщило о том, что с утра субботы в центральной части Конакри слышны звуки перестрелок.

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Тэги: ГВИНЕЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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