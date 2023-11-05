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В Израиле предложили сбросить атомную бомбу на сектор Газа

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "одной из возможностей" развития конфликта. Об этом сообщает Maariv.

Уточняется, что министр выступил с таким заявлением, отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama следует ли сбросить на анклав атомную бомбу. Кроме того политик выразил несогласие с допуском любой гуманитарной помощи в Газу, заявив, что Израиль не будет передавать "нацистам" гуманитарную помощь, а "в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица".

Как передает телеканал 13tv, после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от заседаний правительства и заявил, что Израиль действует в соответствии с международным правом, чтобы предотвратить вред тем, кто не участвует в боевых действиях.

В.Алиев

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АТОМ/БОМБА, СЕКТОР, ГАЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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