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Дальнее зарубежье 05.11.2023 17:20

Президент Молдовы заявила о поддержке на местных выборах тех, кто обеспечит евроинтеграцию

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что на выборах в местные органы власти отдала свой голос "за людей, которым доверяет".

На выходе с избирательного участка в микрорайоне Буюканы Кишинева (район, в котором проживает Санду - ИФ) она заявила журналистам, что проголосовала "за людей, которым доверяет, которые посвятят себя работе во благо жителей Кишинева, которые смогут обеспечить реализацию проекта европейской интеграции Молдовы".

"Потому что европейская интеграция означает мир, взаимоуважение и процветание. Нужно иметь в виду, что Кишинев может стать более комфортным городом при поддержке ЕС", - сказала Санду.

Она отметила, что "ожидает рекордной явки" в этот раз, что продемонстрирует "силу народа".

Санду также прокомментировала запрет на участие в выборах партии "Шанс".

"Выборы - это о демократии и соблюдении закона. Те, кто не соблюдает закон, пытается подкупить избирателя, использует незадекларированные средства из-за рубежа - не соответствует демократическим стандартам. В этих выборах участвуют представители 35 партий, людям есть из чего выбирать. А те, кто хочет продолжить подрывать демократию, ставить под угрозу национальную безопасность, должны знать - ответ будет жесткий", - сказала Санду.

Кандидаты от партии "Шанс" были исключены из предвыборной гонки в пятницу вечером, на основании доклада Службы информации и безопасности. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) пришла к выводу, что эта партия и ее кандидаты получали незаконное финансирование через беглого олигарха Шора, осужденного к 15 годам заключения.

Партия оспорила в суде решение НКЧС и потребовала от ЦИК приостановить решение комиссии до рассмотрения запроса в суде. Однако, суд не стал рассматривать запрос в срочном порядке, а Центризбирком распорядился исключить из бюллетеней для голосования всех кандидатов от партии "Шанс". Заседание Апелляционной палаты Кишинева по рассмотрению запроса партии состоится в воскресенье, когда уже идет процесс голосования.

В воскресенье в Молдове проходят выборы в местные органы власти. Более 2,7 млн избирателей предстоит проголосовать за мэров 898 населенных пунктов и 11 058 советников (депутатов) в советы всех уровней.

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Тэги: МОЛДОВА, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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