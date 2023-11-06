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Внешняя политика 06.11.2023 14:31

Алиев и премьер Хорватии проводят переговоры в формате тет-а-тет

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в понедельник прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

По информации на сайте главы азербайджанского государства, в настоящее время президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Хорватии проводят переговоры в формате тет-а-тет.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ХОРВАТИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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