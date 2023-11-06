Алиев и премьер Хорватии проводят переговоры в формате тет-а-тет

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в понедельник прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. По информации на сайте главы азербайджанского государства, в настоящее время президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Хорватии проводят переговоры в формате тет-а-тет. Б.Рустамбеков

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