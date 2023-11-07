Баку и Загреб планируют провести заседание МПК в начале 2024г

Баку и Загреб достигли договоренности о проведении очередного заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству в начале 2024 года, сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
"Мы договорились, что заседание нашей совместной экономической комиссии, последний раз проводившееся в Хорватии в 2021 году, состоится в начале следующего года в Азербайджане", - заявил Пленкович, слова которого приводят хорватские СМИ.
Пленкович в понедельник совершил однодневный визит в Азербайджан, в ходе которого провел переговоры с руководством страны.
В последний раз заседание азербайджано-хорватской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству проводилось 26 октября 2021 года в Загребе. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр культуры.
Р.Керимов
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