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СНГ 06.11.2023 16:02

Путина ждут в Казахстане с официальным визитом 9 ноября

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, сообщила пресс-служба казахстанского президента.

"В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПУТИН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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