Путина ждут в Казахстане с официальным визитом 9 ноября

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, сообщила пресс-служба казахстанского президента.
"В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.
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