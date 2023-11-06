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Внешняя политика 06.11.2023 15:21

Азербайджан и Румыния провели очередной раунд политических консультаций

Министры иностранных дел Азербайджана и Румынии Джейхун Байрамов и Луминица Одобеску провели в понедельник переговоры в Бухаресте, также между сторонами проведен очередной раунд политических консультаций.

«В ходе встреч состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также по региональным вопросам. Стороны отметили важность и роль взаимных визитов на высшем и высоком уровне, политический диалог для достижения уровня стратегического партнерства между странами. Также дана высокая оценка сотрудничеству между законодательными органами двух стран», - сообщает МИД Азербайджана.

Стороны также обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества в сферах экономики, энергетики, торговле, образовании, сельском хозяйстве, туризме, фармацевтике и других направлениях. В частности, подчеркнут потенциал партнерства в сфере «зеленой» энергетики и отмечено, что такие направления, как транспорт и логистика, внесут дополнительный вклад в расширение отношений.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана. Байрамов в связи с этим пригласил румынские компании принять участие в таких проектах в качестве подрядчиков и инвесторов. Министр также предоставил обширную информацию о возможностях Свободной экономической зоны «Алят».

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАЙРАМОВ, РУМЫНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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