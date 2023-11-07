Шольц и руководство земель Германии согласились на новые меры по урегулированию нелегальной миграции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и руководство всех 16 федеральных земель во вторник согласовали новые меры по урегулированию ситуации с нелегалами, прибывающими в Германию, сообщает во вторник Associated Press (AP).

"Меры включают ускорение процедур рассмотрения прошений мигрантов на предоставление убежища, ограничение размеров пособий для просителей убежища и увеличение финансовой помощи федерального правительства землям и местным сообществам, борющимся с притоком нелегалов", - информирует агентство.

Шольц назвал соглашение "историческим моментом" для Германии.

Ранее власти некоторых земель также призвали проводить процедуры, связанные с предоставлением убежища, не в ФРГ. Однако это предложение не прошло. Тем не менее, в Берлине заявили о намерении изучить возможность того, можно ли будет осуществлять эти процедуры вне ЕС.