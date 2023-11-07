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Дальнее зарубежье 07.11.2023 15:27

Шольц и руководство земель Германии согласились на новые меры по урегулированию нелегальной миграции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и руководство всех 16 федеральных земель во вторник согласовали новые меры по урегулированию ситуации с нелегалами, прибывающими в Германию, сообщает во вторник Associated Press (AP).

"Меры включают ускорение процедур рассмотрения прошений мигрантов на предоставление убежища, ограничение размеров пособий для просителей убежища и увеличение финансовой помощи федерального правительства землям и местным сообществам, борющимся с притоком нелегалов", - информирует агентство.

Шольц назвал соглашение "историческим моментом" для Германии.

Ранее власти некоторых земель также призвали проводить процедуры, связанные с предоставлением убежища, не в ФРГ. Однако это предложение не прошло. Тем не менее, в Берлине заявили о намерении изучить возможность того, можно ли будет осуществлять эти процедуры вне ЕС.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИГРАЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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