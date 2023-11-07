Блинкен призвал G7 продемонстрировать единство в отношении конфликта ХАМАС и Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен в первый день встречи глав МИД стран "группы семи" в Японии отметил важность единой позиции в отношении конфликта Израиля и группировки ХАМАС на Ближнем Востоке.

"Это очень важный момент для того, чтобы страны G7 объединились в отношении этого кризиса и говорили одним голосом", - сказал Блинкен, чьи слова приводит Associated Press.

По данным источников агентства, главы МИД "группы семи" могут в среду выпустить коммюнике с общей позицией по этой ситуации.

Ранее во вторник Блинкен провел переговоры с премьером Японии Фумио Кисидой, который заявил, что "единство G7 по ситуации в Израиле и Палестине необходимо больше, чем когда-либо".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10 тыс. человек.