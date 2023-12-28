Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8888 RUR   0.0187 GBR   2.1775 TRY   0.0578

Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 74.11 -1.46 Brent 79.65 -1.42

Дальнее зарубежье 28.12.2023 13:01

США предложили G7 изучить варианты конфискации $300 млрд замороженных активов РФ

США предложили партнерам по G7 оценить возможности и риски конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, министры финансов стран G7 и их заместители обсуждали в декабре, как разработать механизм для конфискации активов и оценить связанные с этим риски.

США при поддержке Великобритании, Японии и Канады предложили продолжить подготовительную работу, чтобы затем рассмотреть возможные опции на встрече лидеров G7, которая может состояться в феврале 2024 года.

"Три рабочие группы, предложенные Вашингтоном, будут оценивать правовые аспекты конфискации, методы применения такой политики и снижение рисков, а также опции, как направить эти активы Украине", - отмечает газета.

При этом Германия, Италия и Франция, а также представители ЕС заявили о необходимости тщательной оценки законности конфискации активов РФ до принятия какого бы то ни было решения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, G7, РОССИЯ, АКТИВЫ


Похожие новости


Байден в закрытом режиме проведет виртуальную встречу с лидерами G7 Блинкен призвал G7 продемонстрировать единство в отношении конфликта ХАМАС и Израиля Страны G7 помогут Украине укрепить вооруженные силы Президент США Джо Байден прилетел в Японию на саммит G7 G7 собирается расширить санкции против оборонного сектора России - Белый дом Участники G7 обсудят меры по усилению изоляции РФ от мировой экономики - Белый дом Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ Премьер-министр Японии проинформирует Байдена о желании провести саммит G7 в следующем году в Хиросиме Байден и Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану - Белый дом Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az