Luminor ухудшил прогнозы для экономик стран Балтии на 2024г

Экономики Эстонии, Латвии и Литвы в 2024 году вырастут на 0-2% - рост будет более скромным, чем ожидалось ранее, сообщила пресс-служба прибалтийского банка Luminor.

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюлы, которые приводит пресс-служба, в целом экономика стран Балтии с марта показывает разочаровывающие результаты. "Прогнозы на 2024 год стали гораздо более сдержанными, чем полгода назад. По нашим прогнозам, рост экономики стран Балтии в следующем году составит 0-2%, что является очень скромным показателем, особенно учитывая низкие общие показатели в период 2022-2023 годов", - сказал Уускюла.

На страны Балтии влияет и тот факт, что и еврозона в целом переживает резкий экономический спад, и существует значительный риск того, что рецессия начнется в конце 2023 года и продолжится в 2024 году. В странах Балтии также происходит ужесточение фискальной политики.

Хотя перспективы на 2025 год в настоящее время остаются весьма неопределенными, Уускюла отметил, что для еврозоны они гораздо лучше (чем прогнозы на 2023-2024 годы - ИФ), а деловой цикл в США, скорее всего, также вступит в фазу явного подъема.

Согласно обновленным макропрогнозам Luminor, экономика Эстонии в 2023 году, скорее всего, сократится на 2%. ВВП Литвы также покажет отрицательную динамику. Экономика Латвии, скорее всего, оправдает ожидания (прежний, сделанный весной прогноз предполагал рост ВВП на 0,6%), однако с начала лета перспективы ухудшились.

Уускюла также уточнил, что структура экономики стран Балтии меняется. Прежде всего, увеличивается доля экспорта в секторе услуг, что поможет "защитить экономику от капризов сырьевых рынков". "С другой стороны, эстонский сектор стартапов страдает от недостатка притока капитала и сокращает рабочие места", - добавил эксперт.

До сих пор уровень безработицы в странах Балтии оставался низким, хотя экономические показатели в последнее время были слабыми. По мнению Уускюлы, позитивные прогнозы роста потребления и цикл финансирования со стороны ЕС сдерживают рост безработицы.

Уускюла ожидает, что в конце 2023 - начале 2024 года экспортные факторы останутся весьма неблагоприятными. "В Латвии некоторые отрасли, в частности фармацевтика, электроника и машиностроение, демонстрируют очень хорошие показатели благодаря специфическим изменениям в отдельных компаниях, на которые мало влияет общая экономическая среда. С негативной стороны, ослабление мирового рынка жилья подчеркивает слабость производственного сектора в странах Балтии, особенно в Эстонии, которая сильно зависит от строительных рынков, в основном из-за высокой доли экспорта деревообработки, а также конструкционной стали, бетонных элементов и модульных домов", - сказал главный экономист Luminor.

Спрос на мебель, который является сильной стороной литовского производственного сектора, также в значительной степени зависит от объемов нового строительства.

По его мнению, условия потребления в странах Балтии начинают улучшаться по мере изменения динамики реальной заработной платы.

"После снижения к концу 2022 года примерно на одну десятую тенденция изменилась, и покупательная способность снова растет. Покупательная способность может достичь значений 2021 года (когда она была на пике) и превысить этот показатель в конце 2024 года", - полагает эксперт.

Рост заработной платы в странах Балтии останется стабильным, но, вероятно, замедлится. Рост потребительских цен замедлится с январских примерно 20% до 1-3% в декабре и останется очень низким в 2024 году, а возможно, даже будет наблюдаться падение цен. В сочетании с продолжающимся ростом заработной платы это означает увеличение покупательной способности населения, добавил главный экономист Luminor.