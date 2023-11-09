Туркменистан будет поставлять Ираку 9 млрд куб. м газа в год через Иран

Госконцерн "Tуркменгаз" и делегация Ирака во главе с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем подписали протокол о продаже туркменского природного газа в Ирак, сообщает госинформагентство Туркмении.
Согласно протоколу, 5 лет ежегодно 9 млрд кубометров туркменского природного газа по схеме SWAP будет транспортироваться через Иран в Ирак.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы, связанные с организацией поставок туркменского природного газа, обсудили правовые, коммерческие, финансовые, организационные условия будущей совместной деятельности в газовой отрасли, сообщает госинформагентство.
В октябре был подписан меморандум о взаимопонимании между государственным концерном "Tуркменгаз" и министерством электроэнергетики Республики Ирак.
Информагентство отмечает, что "международно-значимые предложения Туркмении в энергетической сфере получили и продолжают получать практическое осуществление в ряде крупных энергетических проектов, в числе которых газопроводы Туркмения-Китай, Туркмения-Иран, Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия, высоковольтные ЛЭП из Туркмении в Иран и в афганском направлении".
Среди новых перспективных партнёров туркменская сторона рассматривает ряд государств Дальнего, Среднего и Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, которые проявляют интерес к эффективному взаимодействию с Туркменией в сфере энергетики. В их числе следует выделить Ирак, пишет информагентство.
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