Азербайджан в ближайшие годы за счет ВИЭ планирует производить 10 ГВт - Алиев

Азербайджан намерен в ближайшее время стать экспортером водородной энергии, заявил президент страны Ильхам Алиев.
“В ближайшем будущем Азербайджан станет потенциальным экспортером "зеленой", в том числе водородной энергии. В соответствии с контрактами и меморандумами о взаимопонимании, подписанными с иностранными инвесторами, являющимися ведущими мировыми компаниями в сфере «зеленой» энергетики, производство энергии из возобновляемых источников в Азербайджане в ближайшие годы достигнет 10 ГВт”, - сказал Алиев в четверг на 16-ом Саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте.
Как сообщает сайт азербайджанского лидера, президент отметил, что через несколько лет общая мощность ГЭС в Карабахе и Восточном Зангезуре составит 500 МВт.
“В 2021-2023 гг. в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре были введены в эксплуатацию гидроэлектростанции общей мощностью 170 МВт. К концу 2024 года этот показатель достигнет 270 МВт. Через несколько лет общая мощность наших ГЭС на территориях, освобожденных от армянской оккупации, составит 500 МВт”, - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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