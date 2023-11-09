Азербайджан в ближайшие годы за счет ВИЭ планирует производить 10 ГВт - Алиев

Азербайджан намерен в ближайшее время стать экспортером водородной энергии, заявил президент страны Ильхам Алиев.

“В ближайшем будущем Азербайджан станет потенциальным экспортером "зеленой", в том числе водородной энергии. В соответствии с контрактами и меморандумами о взаимопонимании, подписанными с иностранными инвесторами, являющимися ведущими мировыми компаниями в сфере «зеленой» энергетики, производство энергии из возобновляемых источников в Азербайджане в ближайшие годы достигнет 10 ГВт”, - сказал Алиев в четверг на 16-ом Саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте.





Как сообщает сайт азербайджанского лидера, президент отметил, что через несколько лет общая мощность ГЭС в Карабахе и Восточном Зангезуре составит 500 МВт.





“В 2021-2023 гг. в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре были введены в эксплуатацию гидроэлектростанции общей мощностью 170 МВт. К концу 2024 года этот показатель достигнет 270 МВт. Через несколько лет общая мощность наших ГЭС на территориях, освобожденных от армянской оккупации, составит 500 МВт”, - подчеркнул Алиев.





Х.Насирзаде