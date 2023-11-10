Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

ТЭК 10.11.2023 00:24

ADNOC готова выкупить долю Novonor в нефтехимической Braskem за $2,1 млрд

Энергетическая госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) готова выкупить долю Novonor в нефтехимической Braskem за $2,14 млрд, сообщает бразильская Petroleo Brasiliero SA (Petrobras).

"Petrobras (...) вчера была проинформирована Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о необязывающем предложении о приобретении доли Novonor SA (Novonor) в Braskem на сумму 10,5 млрд реалов (около $2,14 млрд - ИФ). Это предложение еще будет оценено компетентными органами Petrobras", - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что Novonor (бывший Odebrecht) пытается продать свой пакет акций в Braskem (38%). Petrobras владеет 36% акций нефтехимической компании и имеет право первого отказа (right of first refusal) и преимущественное право покупки пакета Novonor. Бразильская компания неоднократно заявляла, что проводит комплексную проверку относительно возможного осуществления преимущественного права покупки акций Braskem, однако решение по данному вопросу пока не принято.

ADNOC уже направляла конгломерату Novonor необязывающее предложение о выкупе доли в Braskem в мае этого года - совместно с американской инвестфирмой Apollo Global Management. В сентябре СМИ сообщали, что Petrobras готова отдать предпочтение именно этой заявке, поскольку указанные компании обладают инвестиционными ресурсами и отраслевыми компетенциями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, BRASKEM, ADNOC, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az