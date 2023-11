ADNOC готова выкупить долю Novonor в нефтехимической Braskem за $2,1 млрд

Энергетическая госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) готова выкупить долю Novonor в нефтехимической Braskem за $2,14 млрд, сообщает бразильская Petroleo Brasiliero SA (Petrobras).

"Petrobras (...) вчера была проинформирована Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о необязывающем предложении о приобретении доли Novonor SA (Novonor) в Braskem на сумму 10,5 млрд реалов (около $2,14 млрд - ИФ). Это предложение еще будет оценено компетентными органами Petrobras", - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что Novonor (бывший Odebrecht) пытается продать свой пакет акций в Braskem (38%). Petrobras владеет 36% акций нефтехимической компании и имеет право первого отказа (right of first refusal) и преимущественное право покупки пакета Novonor. Бразильская компания неоднократно заявляла, что проводит комплексную проверку относительно возможного осуществления преимущественного права покупки акций Braskem, однако решение по данному вопросу пока не принято.

ADNOC уже направляла конгломерату Novonor необязывающее предложение о выкупе доли в Braskem в мае этого года - совместно с американской инвестфирмой Apollo Global Management. В сентябре СМИ сообщали, что Petrobras готова отдать предпочтение именно этой заявке, поскольку указанные компании обладают инвестиционными ресурсами и отраслевыми компетенциями.