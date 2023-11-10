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Дальнее зарубежье 10.11.2023 19:00

Новый пакет санкций ЕС против РФ может появиться позднее в ноябре - ЕК

Двенадцатый пакет ограничительных мер ЕС в отношении РФ, вопреки заявлению главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, будет представлен не на этой неделе, а позднее в ноябре, объяснил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"В любом случае, это не произойдет сегодня. Посмотрим, когда это произойдет. Мы дадим вам знать. (...) Переговоры о санкциях могут продолжаться несколько дольше, чем предусматривалось. Мы надеялись с большой уверенностью, что сможем представить предложение (по санкциям) сегодня. Так мы надеялись, но это не произошло. Дискуссии продолжаются", - ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос в пятницу на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в ЕК "надеются представить этот пакет мер очень скоро".

Мамер добавил, что из осторожности воздержится называть конкретные даты.

"Мы полагаем, этот пакет появится очень скоро (...). Мы надеялись, что это произойдет на этой неделе. Но "очень скоро" - это, конечно, не следующий месяц. Я предпочитаю быть неконкретным, потому что такие вещи зависят не только от нас (Еврокомиссии)", - резюмировал представитель ЕК.

В Евросоюзе обсуждают возможность введения в отношении России нового, 12-го, пакета санкций, включая экспортные ограничения на химикаты, технологии, поставку алмазов из РФ.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, РОССИЯ, САНКЦИИ, СРОКИ


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