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Дальнее зарубежье 10.11.2023 22:16

Саудовский кронпринц впервые публично осудил действия Израиля в секторе Газа

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в пятницу осудил действия израильских военных в секторе Газа и призвал прекратить боевые действия.

"Мы осуждаем военную агрессию, которую мы наблюдаем в секторе Газа", - сказал он во время арабско-африканского саммита в Эр-Рияде.

Ближневосточные СМИ отмечают, что это первое подобное публичное заявление по ситуации в секторе Газа со стороны Мухаммеда бин Салмана.

"Мы подчеркиваем необходимость положить конец этой войне и насильственному перемещению граждан", - заявил он.

По его словам, необходимо "создать условия для возвращения к стабильности и восстановлению мира".

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему нацелен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией, условия для этого благоприятные.

Наследный принц Саудовской Аравии в сентябре заявлял, что Эр-Рияд и Израиль "с каждым днем" становятся все ближе к нормализации отношений.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КРОНПРИНЦ, БЛИЖВОСТОК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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