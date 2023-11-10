Саудовский кронпринц впервые публично осудил действия Израиля в секторе Газа

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в пятницу осудил действия израильских военных в секторе Газа и призвал прекратить боевые действия.
"Мы осуждаем военную агрессию, которую мы наблюдаем в секторе Газа", - сказал он во время арабско-африканского саммита в Эр-Рияде.
Ближневосточные СМИ отмечают, что это первое подобное публичное заявление по ситуации в секторе Газа со стороны Мухаммеда бин Салмана.
"Мы подчеркиваем необходимость положить конец этой войне и насильственному перемещению граждан", - заявил он.
По его словам, необходимо "создать условия для возвращения к стабильности и восстановлению мира".
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему нацелен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией, условия для этого благоприятные.
Наследный принц Саудовской Аравии в сентябре заявлял, что Эр-Рияд и Израиль "с каждым днем" становятся все ближе к нормализации отношений.
Баку ждет от Еревана адекватных шагов в направлении нормализации отношений и подписания мирного договора
Армения надеется на подписание мирного договора с Азербайджаном - Пашинян
Nissan к 2026 г выведет на рынок Китая 4 новые модели электромобилей
Участник проекта с ЛУКОЙЛом в Камеруне ищет капитал в ожидании затянувшейся смены оператора
МВФ поддержал решение властей Казахстана с 2025г повысить НДС до 16%
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-6E
Профсоюз голливудских актеров договорился с медиакомпаниями и приостановил забастовку
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев превысил 1,7 млн человек - ГАТ
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире