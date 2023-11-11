Саудовский кронпринц призвал к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призвал к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и освобождению всех заложников, передают ближневосточные СМИ.
"Это гуманитарная катастрофа, которая доказала неспособность международного сообщества и Совета Безопасности ООН положить конец грубым нарушениям международного гуманитарного права со стороны Израиля, и указать на двойные стандарты, которые приняты в мире", - заявил он на внеочередном исламско-арабском саммите в Эр-Рияде.
По его словам, единственным способом для достижения мира в регионе может быть "прекращение израильской оккупации и незаконных поселений, восстановление прав палестинского народа и создание государства с возвращением к границам 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме".
Выступая на саммите, лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал администрацию США повлиять на Израиль в том, чтобы "положить конец оккупации, нарушениям и осквернениям святых мест".
"Никакие военные решения неприемлемы, поскольку они все потерпели неудачу. Мы категорически отвергаем любые попытки вытеснить наших людей из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан", - сказал Аббас.
Президент Египта Абель Фаттах ас-Сиси призвал к "немедленному, устойчивому прекращению огня в секторе Газа". В свою очередь президент Ирана Ибрагим Раиси обвинил Израиль в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа.
Саудовская Аравия в связи с ситуацией в секторе Газа проводит в Эр-Рияде внеочередной совместный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ).
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