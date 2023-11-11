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Дальнее зарубежье 11.11.2023 21:00

Запад игнорирует ценности, которые якобы отстаивает - Эрдоган

На открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, в том числе США, игнорируют ценности, которые якобы они отстаивают.

Он подверг критике двойные стандарты Запада, отметив, что исламский мир проявляет солидарность в сложившейся на Ближнем Востоке ситуации, сообщают турецкие СМИ.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗАПАД, ЦЕННОСТИ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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