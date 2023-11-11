Запад игнорирует ценности, которые якобы отстаивает - Эрдоган

На открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, в том числе США, игнорируют ценности, которые якобы они отстаивают.

Он подверг критике двойные стандарты Запада, отметив, что исламский мир проявляет солидарность в сложившейся на Ближнем Востоке ситуации, сообщают турецкие СМИ.

В.Алиев