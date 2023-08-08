Возобновление зерновой сделки зависит от выполнения Западом обещаний в адрес России - Эрдоган

Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления действия зерновой инициативы, однако многое зависит от готовности западных стран выполнить условия России, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Турция стремится вернуться к зерновой сделке с того момента, как ее действие оказалось приостановленным 17 июля. Решение этой проблемы зависит от соблюдения странами Запада обещаний, которые они дали России", - приводит слова Эрдогана "Сабах".

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