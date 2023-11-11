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Дальнее зарубежье 11.11.2023 23:11

Глава Пентагона призвал Израиль не допустить эскалации на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Ллойд Остин в субботу в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал израильские власти не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке.

"Ллойд Остин подчеркнул необходимость сдерживания конфликта в Газе и предотвращения региональной эскалации", - сообщается в пресс-релизе Пентагона.

Кроме того, Остин указал на необходимость защиты гражданского населения сектора Газа и на важность организации поставок гуманитарной помощи в анклав.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПРИЗЫВ


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