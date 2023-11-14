Азерэнержи отбирает подрядчика для строительства ЛЭП между подстанциями «Шуша» и «Ханкенди 1»

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчика для строительства двухоборотной 110-киловольной ЛЭП между подстанциями «Шуша» и «Ханкенди 1».
Отбор проводится методом открытого тендера.
В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Претенденты должны представить документы, подтверждающие наличие не менее 3-х лет опыта строительства электростанций и подстанций с использованием современных технологий. При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие, что общая стоимость этих проектов и контрактов на строительство составляет не менее 15 млн манатов.
Также компании-участники тендера должны иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика как минимум в 3 аналогичных проектах по строительству электростанций и подстанций, строительстве передающих линий; документы, подтверждающие наличие опытных, высокопрофессиональных специалистов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 16:15 27 ноября. Телефон для справок: 598-26-96, 490-09-27.
Тендерная процедура состоится 28 ноября в 16:15.
Н.Аббасова
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