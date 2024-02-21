Азерэнержи отбирает подрядчика строительства ЛЭП ГЭС «Шафаг» - подстанция «Джабраил»

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчика для строительства линии электропередач (ЛЭП) в Джабраильском районе.
Согласно объявлению общества, с этой целью проводится тендер на строительство 330 Кв ЛЭП между гидроэлектростанцией «Шафаг» и подстанцией «Джабраил».
Стоимость участия в тендере составляет 1,5 тыс. манатов.
Контактное лицо Гамид Исазаде. Тел: (012) 490-09-27; 598-05-56.
Тендерные предложения принимаются до 9:00 29 марта. Вскрытие предложений участников тендера состоится 29 марта в 9:00.
Б.Рустамбеков
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