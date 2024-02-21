Азерэнержи отбирает поставщика электрических счетчиков различного типа

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчика на поставку счетчиков различного типа
Согласно объявлению общества, с этой целью проводится тендер.
По условиям тендера, Азерэнержи планирует приобрести 450 электрических счетчиков различной модификации.
Стоимость участия в тендере составляет 350 манатов.
Контактное лицо Азад Мамедов. Тел: (012) 490-09-27; 598-26-96.
Тендерные предложения принимаются до 9:00 15 марта. Вскрытие предложений участников тендера также состоится 15 марта в 9:00.
Б.Рустамбеков
Уставный капитал Azersilah составит 500 млн манатов
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Суринама
В Зангиланском районе стартовали работы по восстановлению села Алибейли
Зейналлы освобожден из-под стражи - адвокат
Банкноты с изображением Карла III появятся в обращении 5 июня
Посольство Азербайджана в РФ: Зейналлы задержан в Москве по запросу Армении
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Турция будет охранять территориальные воды Сомали в течение 10 лет
Израильские военные уничтожили крупный тоннель ХАМАС в районе Хан-Юниса
Президенты РФ и Узбекистана констатируют успешное развитие экономического сотрудничества между двумя странами
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Команда Yelo приняла участие в ярмарке труда
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы