Азерэнержи отбирает поставщика электрических счетчиков различного типа

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчика на поставку счетчиков различного типа Согласно объявлению общества, с этой целью проводится тендер. По условиям тендера, Азерэнержи планирует приобрести 450 электрических счетчиков различной модификации. Стоимость участия в тендере составляет 350 манатов. Контактное лицо Азад Мамедов. Тел: (012) 490-09-27; 598-26-96. Тендерные предложения принимаются до 9:00 15 марта. Вскрытие предложений участников тендера также состоится 15 марта в 9:00. Б.Рустамбеков

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