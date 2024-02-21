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Инфраструктура и тендеры 21.02.2024 20:20

Азерэнержи отбирает поставщика электрических счетчиков различного типа

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчика на поставку счетчиков различного типа

Согласно объявлению общества, с этой целью проводится тендер.

По условиям тендера, Азерэнержи планирует приобрести 450 электрических счетчиков различной модификации.

Стоимость участия в тендере составляет 350 манатов.

Контактное лицо Азад Мамедов. Тел: (012) 490-09-27; 598-26-96.

Тендерные предложения принимаются до 9:00 15 марта. Вскрытие предложений участников тендера также состоится 15 марта в 9:00.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, ТЕНДЕР, СЧЕТЧИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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