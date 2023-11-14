Баку и Рабат планируют сотрудничать в сфере ВИЭ

Баку и Рабат планируют сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Как сообщалось ранее, Баку и Рабат в рамках второго заседания межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству Азербайджан-Марокко подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ссылаясь на информацию МИД Марокко, этот документ предусматривает обмен информацией между сторонами с целью расширения двустороннего сотрудничества в области нефти и газа, изучения возможностей сотрудничества в сфере энергоуслуг, проведение научно-технических исследований, представляющих взаимный интерес в области энергетики, и сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и их оптимального использования.
В министерстве добавили, что целью еще одного подписанного документа - рамочного соглашения о сотрудничестве в области логистики - является установление взаимовыгодного сотрудничества между Марокко и Азербайджаном в сфере логистики, а также облегчение и рационализация логистических потоков посредством развития логистических центров, совершенствования коммерческих логистических цепочек, развития сотрудничества между учебные заведения по логистике, а также поощрение обмена знаниями и опытом в области логистики.
Как сообщалось ранее, Азербайджан и Марокко подписали пять документов по итогам второго заседания МПК, прошедшего 13 ноября в Рабате.
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