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Внешняя политика 14.11.2023 17:32

Баку и Рабат планируют сотрудничать в сфере ВИЭ

Баку и Рабат планируют сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщалось ранее, Баку и Рабат в рамках второго заседания межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству Азербайджан-Марокко подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ссылаясь на информацию МИД Марокко, этот документ предусматривает обмен информацией между сторонами с целью расширения двустороннего сотрудничества в области нефти и газа, изучения возможностей сотрудничества в сфере энергоуслуг, проведение научно-технических исследований, представляющих взаимный интерес в области энергетики, и сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и их оптимального использования.

В министерстве добавили, что целью еще одного подписанного документа - рамочного соглашения о сотрудничестве в области логистики - является установление взаимовыгодного сотрудничества между Марокко и Азербайджаном в сфере логистики, а также облегчение и рационализация логистических потоков посредством развития логистических центров, совершенствования коммерческих логистических цепочек, развития сотрудничества между учебные заведения по логистике, а также поощрение обмена знаниями и опытом в области логистики.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Марокко подписали пять документов по итогам второго заседания МПК, прошедшего 13 ноября в Рабате.

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Тэги: МАРОККО, ЭНЕРГЕТИКА, ЛОГИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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