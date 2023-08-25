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ТЭК 25.08.2023 20:08

Марокко объявила тендер на строительство третьего этапа одной из крупнейших в мире солнечных электростанций

Марокканское агентство по устойчивому развитию энергетики Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) объявило о начале тендерного процесса на третью фазу программы Noor Midelt (Noor Midelt III), которая включает строительство фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 400 МВт, оснащенной системой хранения электроэнергии, пишет Africa Oil+Gas Report.

Заинтересованные компании в рамках предквалификации должны подать заявки до 20 октября.

В июле агентство опубликовало результаты предварительного отбора для второй фазы проекта. В шорт-лист вошли 12 компаний, в частности, итальянская Enel Green Power, французская EDF Renouvelables, испанская Iberdrola Renowables International, китайская Dongfang Electric International Corporation и Acwa Power из Саудовской Аравии.

Три фазы Noor Midelt будут поставлять 1200 МВт.

Проект внесет вклад в достижение цели Марокко по увеличению доли зеленой энергетики в общем энергобалансе страны по крайней мере до 52% к 2030 году, отмечает Marocco World News.

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Тэги: МАРОККО, ЭНЕРГЕТИКА, СЭС, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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