Полиция в Токио задержала мужчину, протаранившего на машине заграждение у посольства Израиля

Сотрудники полиции задержали мужчину, который на автомобиле врезался в заграждение у посольства Израиля в японской столице, сообщает издание The Japan Times.
По его данным, подозреваемому около 50 лет. У посольства в настоящее время дежурят десятки полицейских, проводится расследование.
Издание отмечает, что в последние недели территория близ посольства не раз становилась местом акций протестов в связи с военным конфликтом Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа.
Израильские военные проводят операцию в секторе Газа в ответ нападение 7 октября движения ХАМАС на Израиль. При этом израильская сторона заверяет, что ее цель - ликвидация именно ХАМАС, а не мирных палестинцев.
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