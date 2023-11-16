В Баку заявили о суверенном праве Азербайджана договариваться с соседними странами о маршрутах коммуникаций

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана заявили, что формат "3+2" (Азербайджан, Армения, Турция, Россия и Иран) является приоритетом для обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

В МИД Азербайджана заявили, что «США, не являясь страной региона, своими действиями и заявлениями подрывают усилия стран региона по обеспечению транспортной безопасности».

«Вашингтону хорошо известно, что Армения не выполнила свои обязательства, вытекающие из девятого пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, что привело Азербайджан к решению о строительстве альтернативных дорог (через территорию Ирана – ИФ). Это суверенное право Азербайджана договариваться с соседними странами о том, как проложить коммуникационные линии, что также включает соглашение с Ираном о маршруте в Нахчыванскую автономную республику», подчеркнули в МИД.

В ведомстве отметили, что «на этом фоне Азербайджан подтверждает, что формат «3+2» является приоритетом для безопасности региона и любые комментарии, подрывающие эти усилия, неуместны».

Р.Керимов