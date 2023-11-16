Шольц в разговоре с грузинским премьером заявил о поддержке Грузии на пути в Евросоюз

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией на пути в Евросоюз, заявил, что Германия продолжит поддерживать европейские устремления республики.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, стороны обсудили вопросы, связанные с решением Еврокомиссии, которая 8 ноября рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза.
"Федеральный канцлер Германии положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией, что подтвердила Еврокомиссия", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Шольц также заявил, что Германия продолжит поддерживать Грузию на пути в Евросоюз.
Сообщается, что в ходе беседы Гарибашвили отметил, что Грузия ждет со стороны Европейского совета в конце года подтверждения положительной рекомендации, выданной Еврокомиссией.
"Гарибашвили и Шольц договорились продолжить интенсивное общение и ориентированное на результат сотрудничество с целью обмена информацией о дальнейших шагах", - сказано в сообщении.
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