Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8421 RUR   0.019 GBR   2.1066 TRY   0.0593

Цена на нефть

15.11 $/bbl +/- WTI 76.66 -1.60 Brent 81.18 -1.29

Регион 16.11.2023 22:15

Шольц в разговоре с грузинским премьером заявил о поддержке Грузии на пути в Евросоюз

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией на пути в Евросоюз, заявил, что Германия продолжит поддерживать европейские устремления республики.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, стороны обсудили вопросы, связанные с решением Еврокомиссии, которая 8 ноября рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза.

"Федеральный канцлер Германии положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией, что подтвердила Еврокомиссия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Шольц также заявил, что Германия продолжит поддерживать Грузию на пути в Евросоюз.

Сообщается, что в ходе беседы Гарибашвили отметил, что Грузия ждет со стороны Европейского совета в конце года подтверждения положительной рекомендации, выданной Еврокомиссией.

"Гарибашвили и Шольц договорились продолжить интенсивное общение и ориентированное на результат сотрудничество с целью обмена информацией о дальнейших шагах", - сказано в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ФРГ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Самолет главы МИД Германии приземлился в Тбилиси со второй попытки Глава МИД ФРГ обсудит в Тбилиси вопросы поддержки Германией Грузии на пути сближения с ЕС и НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az