Шольц в разговоре с грузинским премьером заявил о поддержке Грузии на пути в Евросоюз

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией на пути в Евросоюз, заявил, что Германия продолжит поддерживать европейские устремления республики.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, стороны обсудили вопросы, связанные с решением Еврокомиссии, которая 8 ноября рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза.

"Федеральный канцлер Германии положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией, что подтвердила Еврокомиссия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Шольц также заявил, что Германия продолжит поддерживать Грузию на пути в Евросоюз.

Сообщается, что в ходе беседы Гарибашвили отметил, что Грузия ждет со стороны Европейского совета в конце года подтверждения положительной рекомендации, выданной Еврокомиссией.

"Гарибашвили и Шольц договорились продолжить интенсивное общение и ориентированное на результат сотрудничество с целью обмена информацией о дальнейших шагах", - сказано в сообщении.