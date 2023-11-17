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Регион 17.11.2023 17:48

Пашинян обсудил с председателем ПА ОБСЕ урегулирование отношений Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба премьера Армении.

"В ходе встречи была подчеркнута важность продолжения мирного процесса на основе принципов, согласованных на трехсторонних встречах, состоявшихся 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе. Состоялся обмен мнениями по региональному миру и стабильности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПА/ОБСЕ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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