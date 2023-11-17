Пашинян обсудил с председателем ПА ОБСЕ урегулирование отношений Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба премьера Армении.
"В ходе встречи была подчеркнута важность продолжения мирного процесса на основе принципов, согласованных на трехсторонних встречах, состоявшихся 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе. Состоялся обмен мнениями по региональному миру и стабильности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности Госагентства водного хозяйства
В Турции стартуют международные учения «Doğu Akdeniz-2023» с участием спецназа ВМС Азербайджана
Азербайджан увеличил в январе-октябре экспорт газа с Шах-Дениз на 6,7%
Транспортировка нефти по БТД за 10 мес. увеличилась на 3%, транзит - на 3,4%
МВД Азербайджана в январе-октябре изъяло наркотических средств на 264,5 млн манатов
Минобразования направит 5 млн манатов на строительство школы на северо-западе Азербайджана
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире