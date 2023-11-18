Алиев поздравил Султана Омана по случаю национального праздника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду по случаю национального праздника, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Омана - постоянного процветания и благополучия", - говорится в поздравительном письме.

В.Алиев