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Внешняя политика 18.11.2023 12:45

Алиев поздравил Султана Омана по случаю национального праздника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду по случаю национального праздника, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Омана - постоянного процветания и благополучия", - говорится в поздравительном письме.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОМАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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