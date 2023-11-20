Делегация Азербайджана в декабре посетит Ирак – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит иракского коллеги Абдуллатифа Джамал Рашида в Баку будет иметь очень хорошие результаты.

«Это очень значимое событие в истории наших двусторонних отношений. Это первый официальный визит президента Ирака в Азербайджан с тех пор, как Азербайджан стал независимой страной. Я уверен, что поездка даст очень хорошие результаты. Сейчас мы продолжим обсуждение важных вопросов, связанных с торгово-экономическим сотрудничеством. В следующем месяце наша делегация посетит Ирак для участия в заседании совместной межправительственной комиссии. Мы уже частично обсудили вопросы, связанные с нашей торгово-экономической и энергетической повесткой», - сказал Алиев в понедельник в ходе расширенной встречи делегаций двух стран.

Президент Ирака, в свою очередь, отметил, что Багдад «полон решимости» и дальше укреплять отношения между двумя странами.

«Мы с нетерпением ждем встречи с вашей делегацией в следующем месяце, и я надеюсь, что она будет очень продуктивной», - сказал Рашид.

Б.Рустамбеков