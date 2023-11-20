Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8568 RUR   0.0189 GBR   2.1227 TRY   0.0592

Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 75.89 +2.99 Brent 80.61 +3.19

Внешняя политика 20.11.2023 17:05

Делегация Азербайджана в декабре посетит Ирак – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит иракского коллеги Абдуллатифа Джамал Рашида в Баку будет иметь очень хорошие результаты.

«Это очень значимое событие в истории наших двусторонних отношений. Это первый официальный визит президента Ирака в Азербайджан с тех пор, как Азербайджан стал независимой страной. Я уверен, что поездка даст очень хорошие результаты. Сейчас мы продолжим обсуждение важных вопросов, связанных с торгово-экономическим сотрудничеством. В следующем месяце наша делегация посетит Ирак для участия в заседании совместной межправительственной комиссии. Мы уже частично обсудили вопросы, связанные с нашей торгово-экономической и энергетической повесткой», - сказал Алиев в понедельник в ходе расширенной встречи делегаций двух стран.

Президент Ирака, в свою очередь, отметил, что Багдад «полон решимости» и дальше укреплять отношения между двумя странами.

«Мы с нетерпением ждем встречи с вашей делегацией в следующем месяце, и я надеюсь, что она будет очень продуктивной», - сказал Рашид.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ИРАК, МПК


Похожие новости


Азербайджан увеличит число авиарейсов в Ирак - Алиев Баку и Багдад вскоре проведут заседание МПК для расширения торгово-экономического сотрудничества - Алиев Президенты Азербайджана и Ирака проводят переговоры в формате один на один Алиев обсудил с Хусейном сотрудничество в сфере туризма и открытие прямых авиарейсов между различными городами Азербайджана и Ирака Алиев принял министра нефти Ирака

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az