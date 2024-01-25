Алиев утвердил Меморандум по сотрудничеству в сфере ИКТ между Азербайджаном и Ираком

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством связи Ирака".

Текст указа опубликован в четверг на сайте главы государства.

Меморандум был подписан 7 декабря 2023 года в Багдаде.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено оповестить правительство Ирака о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.

Б.Рустамбеков