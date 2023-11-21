Баку предостерег внерегиональные государства от попыток превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев предостерег внерегиональных акторов от попыток превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества, заявив, что такая деятельность не способствует достижению мира в регионе.
«Попытки некоторых внерегиональных государств превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества и конфронтации, в том числе путем вооружения Армении и поощрения ее пропаганды ненависти, не служат миру, примирению и инклюзивному развитию», - заявил Алиев, выступая в понедельник в открытых прениях Совета безопасности ООН в Нью-Йорке (США).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», стенограмму его выступления опубликовало постоянное представительство Азербайджана при ООН.
Постпред Азербайджана заявил, что, основные препятствия для продвижения повестки нормализации азербайджано-армянских отношений устранены.
В связи с этим он заметил, что в Баку ожидают, что Ереван будет строго соблюдать взятые на себя международные обязательства, воздерживаться от распространения дезинформации и примет участие в усилиях по установлению мира и стабильности в регионе.
«Азербайджан продолжит прилагать усилия, направленные на установление и поддержание мира в регионе», добавил постпред в ООН.
Р.Керимов
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