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Дальнее зарубежье 21.11.2023 13:10

Великобритания позитивно оценивает сотрудничество с Казахстаном в вопросе соблюдения санкций

Великобритания положительно оценивает уровень сотрудничества с Казахстаном в вопросе соблюдения санкционного режима, сообщила министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани.

"Одна из (наших) целей заключается в том, чтобы Казахстан не использовался как инструмент для обхода санкций. Мы тесно сотрудничаем с правительством Казахстана, чтобы убедиться в том, что Казахстан не используется для обхода санкций. И тот уровень сотрудничества, который на сегодняшний день у нас есть с Казахстаном, нас очень радует", - сказала Гани журналистам в Алма-Ате.

При этом британский министр отказалась назвать компании, которые подозреваются в обходе санкций.

"Мы не имеем возможности говорить, какие компании в будущем могут попасть под санкции (...) и с какими компаниями сейчас прорабатываем моменты. Пока (информация - ИФ-К) не станет публичной, мы не можем об этом говорить", - добавила Гани.

Она отметила, что Великобритания понимает важность для экономики Казахстана Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по системе трубопроводов которого казахстанская нефть транспортируется через территорию РФ, из-за чего в 2022 году возник риск попадания под западные санкции.

"Мы обязательно продолжим данную работу с правительством Казахстана по поводу эксплуатации этого трубопровода", - заверила она, отвечая на вопрос, о том сохранятся ли санкционные исключения для КТК.

Накануне глава "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев на встрече с представителями госдепартамента и конгрессменами США заявлял, что экспорт казахстанской нефти не подвергается санкциям со стороны США, Евросоюза и Великобритании.

Ранее, в сентябре, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Германию отметил, что республика будет следовать санкционному режиму.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САНКЦИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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