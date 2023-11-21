Великобритания позитивно оценивает сотрудничество с Казахстаном в вопросе соблюдения санкций

Великобритания положительно оценивает уровень сотрудничества с Казахстаном в вопросе соблюдения санкционного режима, сообщила министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани.
"Одна из (наших) целей заключается в том, чтобы Казахстан не использовался как инструмент для обхода санкций. Мы тесно сотрудничаем с правительством Казахстана, чтобы убедиться в том, что Казахстан не используется для обхода санкций. И тот уровень сотрудничества, который на сегодняшний день у нас есть с Казахстаном, нас очень радует", - сказала Гани журналистам в Алма-Ате.
При этом британский министр отказалась назвать компании, которые подозреваются в обходе санкций.
"Мы не имеем возможности говорить, какие компании в будущем могут попасть под санкции (...) и с какими компаниями сейчас прорабатываем моменты. Пока (информация - ИФ-К) не станет публичной, мы не можем об этом говорить", - добавила Гани.
Она отметила, что Великобритания понимает важность для экономики Казахстана Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по системе трубопроводов которого казахстанская нефть транспортируется через территорию РФ, из-за чего в 2022 году возник риск попадания под западные санкции.
"Мы обязательно продолжим данную работу с правительством Казахстана по поводу эксплуатации этого трубопровода", - заверила она, отвечая на вопрос, о том сохранятся ли санкционные исключения для КТК.
Накануне глава "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев на встрече с представителями госдепартамента и конгрессменами США заявлял, что экспорт казахстанской нефти не подвергается санкциям со стороны США, Евросоюза и Великобритании.
Ранее, в сентябре, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Германию отметил, что республика будет следовать санкционному режиму.
Спикер парламента Азербайджана призвала Армению «работать на благо мира», а не вводить в заблуждение мировое сообщество
Баку предостерег внерегиональные государства от попыток превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества
В Баку не видят каких-либо препятствий для подписания мирного договора с Ереваном - Гаджиев
ТМТМ рассчитывает увеличить грузоперевозки по маршруту до 300 тыс. контейнеров ДФЭ в год
Nostrum в январе-сентябре сократила выручку в 1,7 раза, EBITDA - в 2,9 раза
bp в ближайшие дни начнет бурение первой добывающей скважины с новой платформы на АЧГ
ЗАО «AzerGold» представило золотую монету, посвященную 100-летию Великого Лидера Гейдара Алиева
Алиев отмечает большой вклад женщин в общественно-политическую жизнь Азербайджана
Количество браков в Азербайджане за 9 мес. сократилось на 14%, разводов - выросло на 37%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире