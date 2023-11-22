Байрамов и Докерти обсудили вопросы сотрудничества и международной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, государственный министр по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти на встрече в среду в Баку обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также международной безопасности.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, а также международной безопасности», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
В нем отмечается, что стороны также обменялись мнениями «о двустороннем сотрудничестве в сферах транспорта, образования и возобновляемых источников энергии, а также о возможной деятельности британских компаний по восстановлению» Карабаха и Восточного Зангезура.
Байрамов, «подчеркнув важность многогранных отношений Азербайджана с Великобританией, коснулся возможностей укрепления партнерства стран в политической, экономической, энергетической, гуманитарной сферах и области безопасности, отметил важность активизации политического диалога с точки зрения определения новых направлений сотрудничества».
Министр также проинформировал собеседника о ситуации в регионе, восстановительных работах Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре, чему препятствует минная проблема на этих территориях, планах Азербайджана по установлению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа и практических шагах, предпринимаемых в этом направлении, а также о повестке нормализации отношений с Арменией.
«На встрече состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим темам, представляющим взаимный интерес», добавили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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