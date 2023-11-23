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Дальнее зарубежье 23.11.2023 16:10

Глава МИД Ирана и лидер «Хезболлы» обсудили обстановку в Газе

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в четверг встретился с лидером ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасаном Насраллой и обсудил с ним ситуацию в секторе Газа и в Ливане, сообщает Press TV.

"На встрече в четверг в ливанской столице Бейруте лидер "Хезболлы" и глава МИД Ирана обменялись мнениями по поводу региональных проблем, в особенности на палестинских территориях и в Ливане", - информирует телеканал.

По словам иранского посла в Бейруте Моджтабы Амани, Амир Абдоллахиан и Насралла, в частности, говорили о возможных дальнейших событиях в регионе и об усилиях по прекращению действий Израиля в Газе.

Press TV напоминает, что накануне глава МИД Ирана провел в Бейруте переговоры с лидером палестинского движения "Исламский джихад" Зиядом ан-Нахалой, зампредом ХАМАС в секторе Газа Халилом аль-Хайей и другими представителями группировок. На встрече они обсудили недавние события в секторе Газа, перемирие между Израилем и ХАМАС, а также способы его продлить. Помимо этого, они затронули поставки гумпомощи в анклав.

Утром в четверг должен был начаться четырехдневный режим прекращения огня, в ходе которого запланировано освобождение израильских заложников группировки ХАМАС и удерживаемых Израилем палестинских заключенных. Но затем глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение израильских заложников ХАМАС начнется не раньше пятницы.

Ранее в четверг The Times of Israel сообщило, что режим прекращения огня между Израилем и группировкой ХАМАС не вступил в силу, потому что стороны еще не урегулировали все вопросы с освобождением заложников.

Газета со ссылкой на МИД Катара отмечала, что переговоры ХАМАС и Израилем по обмену заложниками "продвигаются успешно", а сроки перемирия между сторонами объявят в ближайшие часы.

Некоторые СМИ сообщали, что "Хезболла" также планирует принять участие в режиме прекращения огня между Израилем и ХАМАС, хотя в сделке она не фигурирует. При этом "Хезболла" готова прекратить атаки по Израилю только в том случае, если израильские военные также воздержатся от обстрелов.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, составляет около 14 тыс. человек.

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Тэги: ИРАН, ЛИВАН, ХЕЗБОЛЛА, ВСТРЕЧА


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