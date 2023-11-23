Алиев принял исполнительного секретаря UNESCAP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг в Баку исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армиду Салсию Алишахбану.
Информация об этом опубликована на сайте азербайджанского лидера.
Р.Ахмедов
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