Алиев принял исполнительного секретаря UNESCAP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг в Баку исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армиду Салсию Алишахбану. Информация об этом опубликована на сайте азербайджанского лидера. Р.Ахмедов

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