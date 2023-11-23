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Внешняя политика 23.11.2023 17:18

Алиев принял исполнительного секретаря UNESCAP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг в Баку исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армиду Салсию Алишахбану.

Информация об этом опубликована на сайте азербайджанского лидера.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, UNESCAP, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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