Армения и Саудовская Аравия договорились об установлении дипломатических отношений

Армения и Саудовская Аравия подписали протокол об установлении дипломатических отношений. Как сообщает пресс-служба МИД республики, протокол подписан 24 ноября в Абу-Даби послом Армении в ОАЭ Кареном Григоряном и послом Саудовской Аравии Султан бин Абдалла аль-Луахян аль-Анкари.

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