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Внешняя политика 25.11.2023 17:35

Армения и Саудовская Аравия договорились об установлении дипломатических отношений

Армения и Саудовская Аравия подписали протокол об установлении дипломатических отношений.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, протокол подписан 24 ноября в Абу-Даби послом Армении в ОАЭ Кареном Григоряном и послом Саудовской Аравии Султан бин Абдалла аль-Луахян аль-Анкари.

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Тэги: АРМЕНИЯ, САУДАРАВИЯ, ДИПОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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