В Кремле прокомментировали попытки ряда стран дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха

Ряд стран, по-прежнему, пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха, и России известно об их попытках вытеснить Москву из региона, но никто не в состоянии играть там роль гаранта мира и стабильности, кроме России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Песков отметил, что еще три-пять лет назад попытки вытеснить российских миротворцев из региона, ослабить связи России и Армении происходили "с надетыми дипломатическими масками".
"Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом", - отметил он.
По словам Пескова, "действительно, целый ряд стран пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха, по-прежнему, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли может претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию".
Такие страны, отметил он, занявшие однобокую позицию, не могут на что-то претендовать, "это и невозможно, и неуместно".
"А то, что пытаются нас оттуда вытеснить - да, мы это знаем, но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Газпром сообщает о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
Новак: РФ готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере, в том числе в сфере малых АЭС
Газпром фиксирует новый суточный максимум поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
Покупательная способность европейцев выросла на 5,8% в 2023г - GfK
РФ и Турция готовят совместную дорожную карту инвестпроектов в туризме
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Военные 18 стран примут участие в учениях в норвежском Ставангере
Пресс-секретарь Meta объявлен в РФ в розыск по уголовному делу
Три представителя высшего руководства Национальной разведслужбы Южной Кореи ушли в отставку
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank прошел концерт, посвященный Гейдару Алиеву
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в Нахчыване!
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире