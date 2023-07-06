В Москве анонсировали визит спецпредставителя главы МИД РФ на Южный Кавказ

Специальный представитель главы МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев в ближайшее время посетит Южный Кавказ, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Российская сторона продолжит усилия по сближению подходов сторон. В ближайших планах, в частности, посещение региона (Южного Кавказа - ИФ) спецпредставителем министра по содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорем Ховаевым. Возможны и трехсторонние встречи", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Р.Керимов