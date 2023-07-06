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Внешняя политика 06.07.2023 15:35

В Москве анонсировали визит спецпредставителя главы МИД РФ на Южный Кавказ

Специальный представитель главы МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев в ближайшее время посетит Южный Кавказ, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Российская сторона продолжит усилия по сближению подходов сторон. В ближайших планах, в частности, посещение региона (Южного Кавказа - ИФ) спецпредставителем министра по содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорем Ховаевым. Возможны и трехсторонние встречи", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, РОССИЯ, ЮЖКАВКАЗ, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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