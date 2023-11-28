Глава ЕК призвала объединиться против нелегальной миграции, но расширить легальные возможности для искателей счастья в Европе

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает необходимым предоставить "больше легальных альтернатив людям, которые хотят искать счастья за границей", но при этом создать глобальный альянс по противодействию незаконной трудовой миграции и преступной торговле людьми.

"В Европе нехватка рабочей силы и трудовых навыков достигла рекордного уровня. На других континентах миллионы людей стремятся работать и учиться. И мы должны сделать это безопасным, гуманным и взаимовыгодным способом", - сказала глава ЕК, выступая во вторник в Брюсселе на Международной конференции по глобальному альянсу по борьбе с контрабандой.

Она пояснила, что это можно сделать с помощью инициатив по подбору рабочих мест, таких как "пул талантов" ЕС, который недавно предложила комиссия, а также "с круговыми маршрутами, по которым люди перемещаются, обучаются и привозят домой свои новые знания и опыт".

"Мы хотим, чтобы люди путешествовали и следовали своим мечтам. Но эта мобильность должна регулироваться законом, а не контрабандистами", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

По ее словам, создание глобального альянса против контрабанды людей является трудной работой, но прогресс на этом пути возможен.

"Преступные организации, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, носят международный характер. (...) Они не только эксплуатируют человеческие страдания, но и представляют собой более широкую угрозу безопасности. Вот почему мы хотим создать новые двусторонние партнерские отношения и оперативные целевые группы, сосредоточив внимание на всех маршрутах, по которым происходит эта преступная торговля. Но нам также нужен глобальный альянс с общим управлением и общими целями", - сказала фон дер Ляйен.

Одно из направлений такой работы, по ее словам, - "предотвращать и разубеждать людей доверять свою жизнь контрабандистам", объяснять, что "лучший способ избежать насилия и смерти на маршруте - не допустить опасного путешествия как такового".

"Во-вторых, мы должны быть жесткими и едиными в нашей реакции на преступление контрабанды. Мы все должны принять правильное законодательство. Мы должны добиться, чтобы наши правоохранительные органы и прокуратуры работали вместе. Мы должны конфисковать активы, которыми пользуются преступники. Мы должны перекрыть международные цепочки поставок и финансовые потоки преступных группировок. И сделать это мы можем только вместе", - заявила председатель ЕК.