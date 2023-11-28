Падение подъемника на шахте Impala Platinum в ЮАР привело к гибели 11 человек, 75 пострадали

Одиннадцать человек погибли на шахте Impala Platinum в ЮАР после падения подъемника, поднимавшего шахтеров на поверхность, с высоты около 200 метров, сообщает MarketWatch.
По данным компании, спасательная операция завершена. Еще 75 человек, находившихся в подъемнике и пострадавших в результате аварии, госпитализированы.
Impala Platinum приостановила добычу на этом руднике, который находится в районе города Рюстенбург. Производство здесь составляет 1,18-1,28 млн унций металлов платиновой группы в год из общего объема добычи компании в 3,25 млн унций.
С 1994 года в ЮАР в результате несчастных случаев на горнодобывающих предприятиях погибли почти 5,4 тыс. человек. Между тем в 2022 году был зафиксирован самый низкий уровень смертей при авариях в этом столетии (49 человек). Impala Platinum в течение финансового года, завершившегося 30 июня, сообщила о пяти погибших.
Котировки акций Impala Platinum (Implats), которая является одним из крупнейших производителей платины в мире, упали на 7% в ходе торгов во вторник.
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