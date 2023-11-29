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Транспорт и связь 29.11.2023 15:26

ASCO ввело в эксплуатацию новое буксировочное судно «Тертерчай»

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) ввело в эксплуатацию новое буксировочное судно «Тертерчай» произведенное на судоремонтно-строительном заводе «Зых».

По информации ASCO, судно принято на баланс Каспийской нефтяной флотилии.

Длина судна составляет 26 метров, ширина 6,7 метра, дедвейт 14 тонн. Судно может перевозить грузы весом до 3 тонн.

Судоремонтно-строительный завод «Зых» с 2017 года ведется строительство судов на основании соответствующей сертификации. «Тертерчай» - второй корабль, построенный заводом. До этого был построен однотипный корабль под названием «ASCO 1». В настоящее время ведется строительство еще 4 кораблей этой серии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ASCO, СУДНО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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