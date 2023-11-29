ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) ввело в эксплуатацию новое буксировочное судно «Тертерчай» произведенное на судоремонтно-строительном заводе «Зых».
По информации ASCO, судно принято на баланс Каспийской нефтяной флотилии.
Длина судна составляет 26 метров, ширина 6,7 метра, дедвейт 14 тонн. Судно может перевозить грузы весом до 3 тонн.
Судоремонтно-строительный завод «Зых» с 2017 года ведется строительство судов на основании соответствующей сертификации. «Тертерчай» - второй корабль, построенный заводом. До этого был построен однотипный корабль под названием «ASCO 1». В настоящее время ведется строительство еще 4 кораблей этой серии.
Б.Рустамбеков
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