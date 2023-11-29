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В Британии готовятся к гололедице из-за ливней и снегопадов

Метеорологи предупреждают жителей Британии о сильной гололедице на дорогах из-за ливней и снегопадов, которые обрушатся на разные части королевства в ближайшие часы и будут идти примерно до конца недели, сообщает телеканал Sky News.

Предупреждение о снегопадах распространяется на регионы Восточная Англия, Северо-Восточная Англия, Юго-Западная Англия, Восточный Мидленд, Йоркшир и Хамбер, а также на некоторые районы Шотландии.

Кроме того, синоптики предупреждают жителей этих регионов и о ливнях, в результате которых может образоваться гололедица, что может затруднить движение на дорогах.

"Ливни, а местами ледяные дожди, пройдут по северной и восточной частям Шотландии и по восточным районам Англии и продолжатся до утра пятницы", - информирует метеорологическая служба Великобритании.

По данным Sky News, с севера Англии уже поступали сообщения о закрытии дорог. Так, полиция Северного Йоркшира в среду предупредила о закрытии некоторых автомобильных дорог в связи с ухудшением погодных условий.

В метеорологической службе Великобритании действует трехцветная система предупреждений. "Желтое" предупреждение об опасности, действующее со среды и до 1 декабря, сигнализирует о низком уровне опасности, например, о затруднениях на дорогах, вызванных погодными условиями. При "желтом" уровне опасности непогода мало влияет на повседневную жизнь людей.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОГОДА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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