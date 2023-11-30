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Внешняя политика 30.11.2023 22:41

Байрамов обсудил со Шмид сотрудничество Азербайджана и ОБСЕ на фоне последних событий в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что на «полях» СМИД ОБСЕ в Скопье провел встречу с генсеком организации Хельгой Шмид.

«Провел плодотворные дискуссии с Хельгой Шмид о текущем состоянии и перспективах сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ на фоне последних событий в регионе», - написал Байрамов в соцсетях.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ШМИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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