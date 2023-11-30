Байрамов обсудил со Шмид сотрудничество Азербайджана и ОБСЕ на фоне последних событий в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что на «полях» СМИД ОБСЕ в Скопье провел встречу с генсеком организации Хельгой Шмид. «Провел плодотворные дискуссии с Хельгой Шмид о текущем состоянии и перспективах сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ на фоне последних событий в регионе», - написал Байрамов в соцсетях. Р.Ахмедов

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