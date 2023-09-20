Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8155 RUR   0.0176 GBR   2.1062 TRY   0.0629

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 91.20 -0.28 Brent 94.34 -0.09

Внешняя политика 20.09.2023 07:39

Байрамов заявил Шмид, что провокации Армении ставят под угрозу мирный процесс Баку и Еревана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

«На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также текущая ситуация на Южном Кавказе», - сообщает МИД Азербайджана.

Информируя о ситуации в регионе, Байрамов отметил, что инициированная азербайджанской стороной мирная повестка дня, к продвижению которой были приложены большие усилия, «сегодня находится под серьезной угрозой в результате военно-политических провокаций Армении»

Министр подчеркнул, что Армения своими военно-политическими провокациями усилила напряженность в регионе.

Касаясь проведения ВС Азербайджана антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе страны, Байрамов подчеркнул, что «проводимые Азербайджаном мероприятия направлены против незаконных сил, имеющихся в регионе, а гражданские лица не являются целью».

«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечает МИД Азербайджана.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, ШМИД, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Байрамов рассказал генсеку ОБСЕ о том, как Армения срывает переговоры по нормализации отношений

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az