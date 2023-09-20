Байрамов заявил Шмид, что провокации Армении ставят под угрозу мирный процесс Баку и Еревана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
«На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также текущая ситуация на Южном Кавказе», - сообщает МИД Азербайджана.
Информируя о ситуации в регионе, Байрамов отметил, что инициированная азербайджанской стороной мирная повестка дня, к продвижению которой были приложены большие усилия, «сегодня находится под серьезной угрозой в результате военно-политических провокаций Армении»
Министр подчеркнул, что Армения своими военно-политическими провокациями усилила напряженность в регионе.
Касаясь проведения ВС Азербайджана антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе страны, Байрамов подчеркнул, что «проводимые Азербайджаном мероприятия направлены против незаконных сил, имеющихся в регионе, а гражданские лица не являются целью».
«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечает МИД Азербайджана.
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