Туркменистан присоединяется к глобальному обязательству по снижению выбросов метана

Туркменистан решил присоединиться к глобальному обязательству по сокращению выбросов метана, заявил президент страны Сердар Бердымухамедов на климатическом саммите COP28 в Дубае.
"Сегодня с этой высокой трибуны Туркменистан официально заявляет о своем присоединении к глобальному метановому обязательству", - сказал Бердымухамедов, чьи слова приводит государственное информационное агентство республики.
По его словам, с учетом рекомендаций рамочной конвенции ООН об изменении климата Ашхабад подготовил и в мае 2022 года утвердил определяемый на национальном уровне вклад (NDC) Туркменистана по Парижскому соглашению по климату. Глава Туркменистана отметил, что этот стратегический документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 20% в 2030 году относительно уровня 2010 года.
Бердымухамедов также заявил, что одновременно с этим Туркменистан продолжит текущее сотрудничество с международными организациями и государствами-партнерами в рамках существующих проектов и программ, нацеленных на практическое выполнение условий, вытекающих из глобального обязательства по сокращению выбросов метана.
Баку и Белград обсудили поставки газа и подключение Сербии к проекту Black Sea Energy
Temiz Sheher для управления твердыми бытовыми отходами в Шуше закупит технику на сумму свыше 1,4 млн манатов
«Самрук-Казына» снизил долю в «»КазМунайГзе» до 71%
Brent подешевела до $80,64 за баррель
Страны ЕС в январе-сентябре импортировали лесных орехов из Азербайджана на 31 млн евро
ОАЭ создают климатический фонд на $30 млрд, хотят привлечь $250 млрд к 2030г
Представители тюркских стран обсудили в Шуше перспективы культурного туризма
Международный туризм в 2023 году достигнет почти 90% от допандемийного уровня - UNWTO
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире