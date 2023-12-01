Туркменистан присоединяется к глобальному обязательству по снижению выбросов метана

Туркменистан решил присоединиться к глобальному обязательству по сокращению выбросов метана, заявил президент страны Сердар Бердымухамедов на климатическом саммите COP28 в Дубае.

"Сегодня с этой высокой трибуны Туркменистан официально заявляет о своем присоединении к глобальному метановому обязательству", - сказал Бердымухамедов, чьи слова приводит государственное информационное агентство республики.

По его словам, с учетом рекомендаций рамочной конвенции ООН об изменении климата Ашхабад подготовил и в мае 2022 года утвердил определяемый на национальном уровне вклад (NDC) Туркменистана по Парижскому соглашению по климату. Глава Туркменистана отметил, что этот стратегический документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 20% в 2030 году относительно уровня 2010 года.

Бердымухамедов также заявил, что одновременно с этим Туркменистан продолжит текущее сотрудничество с международными организациями и государствами-партнерами в рамках существующих проектов и программ, нацеленных на практическое выполнение условий, вытекающих из глобального обязательства по сокращению выбросов метана.