Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0191 GBR   2.1489 TRY   0.0588

Цена на нефть

30.11 $/bbl +/- WTI 75.96 -1.90 Brent 80.86 -2.02

СНГ 01.12.2023 19:15

Казахстан присоединится к глобальному обязательству по снижению выбросов метана - Токаев

Казахстан решил присоединиться к глобальному обязательству по уменьшению выбросов метана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Сокращение выбросов метана - это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к глобальному обязательству по сокращению выбросов метана", - сказал Токаев, выступая на Всемирном климатическом саммите COP28 в Дубае.

Кроме того, глава Казахстана отметил стремление республики решить связанную с углем проблему путем реализации в Казахстане первого в регионе партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP).

"Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку", - отметил он.

При этом Токаев заметил, что несправедливо требовать от развивающихся стран жертвовать своим развитием в борьбе с глобальным потеплением.

"Считаю принципиальным и справедливым не требовать от стран с развивающейся экономикой приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата. Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги", - сказал Токаев.

Глобальное обязательство по сокращению выбросов метана (Global Methane Pledge, GMP) - соглашение по снижению выбросов метана, принятое в ноябре 2021 года на Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго. Его участниками являются порядка 150 стран. GMP направлено на сокращение глобальных выбросов метана, как минимум, на 30% к 2030 году от уровня 2020 года. Это должно позволить замедлить глобальное потепление на 0,2 градуса Цельсия к 2050 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МЕТАН, ВЫБРОСЫ, КЛИМАТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az