Казахстан присоединится к глобальному обязательству по снижению выбросов метана - Токаев

Казахстан решил присоединиться к глобальному обязательству по уменьшению выбросов метана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Сокращение выбросов метана - это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к глобальному обязательству по сокращению выбросов метана", - сказал Токаев, выступая на Всемирном климатическом саммите COP28 в Дубае.

Кроме того, глава Казахстана отметил стремление республики решить связанную с углем проблему путем реализации в Казахстане первого в регионе партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP).

"Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку", - отметил он.

При этом Токаев заметил, что несправедливо требовать от развивающихся стран жертвовать своим развитием в борьбе с глобальным потеплением.

"Считаю принципиальным и справедливым не требовать от стран с развивающейся экономикой приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата. Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги", - сказал Токаев.

Глобальное обязательство по сокращению выбросов метана (Global Methane Pledge, GMP) - соглашение по снижению выбросов метана, принятое в ноябре 2021 года на Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго. Его участниками являются порядка 150 стран. GMP направлено на сокращение глобальных выбросов метана, как минимум, на 30% к 2030 году от уровня 2020 года. Это должно позволить замедлить глобальное потепление на 0,2 градуса Цельсия к 2050 году.