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Карабах 03.12.2023 14:21

В с.н.п. Хоровлу Джабраильского района построят школу, детсад, ТЦ, здание полиции

Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе отбирает подрядчика для строительства нежилых объектов в сельском населенном пункте Хоровлу Джабраильского района.

Отбор проводится посредством тендера, стоимость участия в котором составляет 1,5 тыс. манатов.

По условиям, в обязанности подрядчика будет входить строительство: здания школы на 624 учеников; детского сада на 220 мест; одноэтажного торгового центра (ТЦ); Рыночного комплекса; двухэтажного административного здания полиции и полицейского участка; спортивно-оздоровительного центра; местного клуба; одноэтажной чайханы; одноэтажного зала для проведения поминок.

Победитель тендера должен осуществить строительство данных объектов в течение 215 календарных дней после заключения контракта.

Стоимость предмета тендера превышает $3 млн.

Предложения от компаний принимаются до 16:00 18 января 2024 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 19 января в 16:00.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 мая 2023 года заложил фундамент села Хоровлу.

Общая проектируемая площадь села Хоровлу составляет 248,1 га, которое будет рассчитано на 867 семей (3,47 тыс. человек).

На первом этапе планируется построить 334 дома и расселить 1,395 тыс. человек. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.

Генплан села спроектирован вместе с селами Чапанд, Сафарша, Фуганлы и Хасангайды, находящихся рядом с территорией Хоровлу.

Также для обеспечения стабильного водоснабжения села здесь реализуется проект восстановления ранее существовавшего канала.

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Тэги: ХОРОВЛУ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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