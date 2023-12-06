В США считают, что текущая фаза наземной операции Израиля в Газе может завершиться к январю

Американские чиновники предполагают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в секторе Газа продлится несколько недель и завершится к январю.

"Официальные лица США ожидают, что текущая фаза наземной операции Израиля в Газе, нацеленная на южную часть сектора, продлится несколько недель, прежде чем Израиль перейдет, возможно, к январю к стратегии меньшей интенсивности, гиперлокализованной, нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС", - заявили CNN высокопоставленные чиновники администрации президента США.

Как отметили собеседники телеканала, Белый дом глубоко обеспокоен тем, как будут разворачиваться операции Израиля в течение следующих нескольких недель.

По их словам, США твердо предупредили Израиль в "жестких" и "прямых" беседах, что армия Израиля не должна повторять разрушительную тактику, использованную на севере сектора. Израильских военных также попросили сделать больше, чтобы ограничить жертвы среди гражданского населения.

Телеканал напоминает, израильские официальные лица заявляли, что их конечной целью является ослабление ХАМАС до такой степени, чтобы группировка никогда не смогла повторить нападение, которое она совершила на Израиль 7 октября.

По мнению, одного из источников CNN, данная цель вряд ли будет достигнута к концу календарного года.

Собеседник отметил, что Израиль продолжит преследовать эту цель на следующем этапе конфликта, который официальные лица США рассматривают как "долгосрочную кампанию".

Тем временем портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что Израиль проявляет большую готовность обсуждать планы в отношении Газы после войны.

В ходе переговоров на этой неделе с советником вице-президента Камалы Харрис по национальной безопасности Филом Гордоном израильские официальные лица были "готовы говорить о будущем" в Газе, заявил один из собеседников портала.

"С израильской стороны наметилось движение от точки, когда они были сосредоточены только на боевых действиях и отказывались обсуждать послезавтра, до точки, когда они готовы говорить о будущем", - сказал он.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху и администрация Джо Байдена уже несколько недель обсуждают вопрос о послевоенной Газе и что подход Израиля не изменился.

Тем не менее официальные лица США признали, что по-прежнему существуют различия между тем, как США видят Газу после войны, и тем, как ее видит Израиль.

Главное разногласие заключается в том, какую роль будет играть Палестинская администрация.