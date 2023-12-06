Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8347 RUR   0.0183 GBR   2.1426 TRY   0.0588

Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 72.32 -0.72 Brent 77.20 -0.83

Дальнее зарубежье 06.12.2023 10:14

В США считают, что текущая фаза наземной операции Израиля в Газе может завершиться к январю

Американские чиновники предполагают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в секторе Газа продлится несколько недель и завершится к январю.

"Официальные лица США ожидают, что текущая фаза наземной операции Израиля в Газе, нацеленная на южную часть сектора, продлится несколько недель, прежде чем Израиль перейдет, возможно, к январю к стратегии меньшей интенсивности, гиперлокализованной, нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС", - заявили CNN высокопоставленные чиновники администрации президента США.

Как отметили собеседники телеканала, Белый дом глубоко обеспокоен тем, как будут разворачиваться операции Израиля в течение следующих нескольких недель.

По их словам, США твердо предупредили Израиль в "жестких" и "прямых" беседах, что армия Израиля не должна повторять разрушительную тактику, использованную на севере сектора. Израильских военных также попросили сделать больше, чтобы ограничить жертвы среди гражданского населения.

Телеканал напоминает, израильские официальные лица заявляли, что их конечной целью является ослабление ХАМАС до такой степени, чтобы группировка никогда не смогла повторить нападение, которое она совершила на Израиль 7 октября.

По мнению, одного из источников CNN, данная цель вряд ли будет достигнута к концу календарного года.

Собеседник отметил, что Израиль продолжит преследовать эту цель на следующем этапе конфликта, который официальные лица США рассматривают как "долгосрочную кампанию".

Тем временем портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что Израиль проявляет большую готовность обсуждать планы в отношении Газы после войны.

В ходе переговоров на этой неделе с советником вице-президента Камалы Харрис по национальной безопасности Филом Гордоном израильские официальные лица были "готовы говорить о будущем" в Газе, заявил один из собеседников портала.

"С израильской стороны наметилось движение от точки, когда они были сосредоточены только на боевых действиях и отказывались обсуждать послезавтра, до точки, когда они готовы говорить о будущем", - сказал он.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху и администрация Джо Байдена уже несколько недель обсуждают вопрос о послевоенной Газе и что подход Израиля не изменился.

Тем не менее официальные лица США признали, что по-прежнему существуют различия между тем, как США видят Газу после войны, и тем, как ее видит Израиль.

Главное разногласие заключается в том, какую роль будет играть Палестинская администрация.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


США рассчитывают, что Израиль будет аккуратнее вести боевые действия на юге сектора Газа Пентагон предупредил Израиль о возможности стратегического поражения в Газе в случае игнорирования защиты мирного населения Израиль за год до нападения располагал подробным планом действий ХАМАС США работают над продлением перемирия между Израилем и ХАМАС Блинкен на встрече с Нетаньяху призвал избегать вреда гражданскому населению Газе - госдеп Байден предупредил Нетаньяху о необходимости снижения активности операции на юге Газы во избежание жертв среди населения США предостерегли Израиль от перемещения населения на юге сектора Газа Спикер палаты представителей США в очередной раз разделил вопрос о помощи Израилю и Украине Байден и Нетаньяху договорились продолжать усилия по освобождению заложников в Газе Блинкен вновь посетит Израиль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az