В США считают, что текущая фаза наземной операции Израиля в Газе может завершиться к январю

Американские чиновники предполагают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в секторе Газа продлится несколько недель и завершится к январю.
"Официальные лица США ожидают, что текущая фаза наземной операции Израиля в Газе, нацеленная на южную часть сектора, продлится несколько недель, прежде чем Израиль перейдет, возможно, к январю к стратегии меньшей интенсивности, гиперлокализованной, нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС", - заявили CNN высокопоставленные чиновники администрации президента США.
Как отметили собеседники телеканала, Белый дом глубоко обеспокоен тем, как будут разворачиваться операции Израиля в течение следующих нескольких недель.
По их словам, США твердо предупредили Израиль в "жестких" и "прямых" беседах, что армия Израиля не должна повторять разрушительную тактику, использованную на севере сектора. Израильских военных также попросили сделать больше, чтобы ограничить жертвы среди гражданского населения.
Телеканал напоминает, израильские официальные лица заявляли, что их конечной целью является ослабление ХАМАС до такой степени, чтобы группировка никогда не смогла повторить нападение, которое она совершила на Израиль 7 октября.
По мнению, одного из источников CNN, данная цель вряд ли будет достигнута к концу календарного года.
Собеседник отметил, что Израиль продолжит преследовать эту цель на следующем этапе конфликта, который официальные лица США рассматривают как "долгосрочную кампанию".
Тем временем портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что Израиль проявляет большую готовность обсуждать планы в отношении Газы после войны.
В ходе переговоров на этой неделе с советником вице-президента Камалы Харрис по национальной безопасности Филом Гордоном израильские официальные лица были "готовы говорить о будущем" в Газе, заявил один из собеседников портала.
"С израильской стороны наметилось движение от точки, когда они были сосредоточены только на боевых действиях и отказывались обсуждать послезавтра, до точки, когда они готовы говорить о будущем", - сказал он.
Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху и администрация Джо Байдена уже несколько недель обсуждают вопрос о послевоенной Газе и что подход Израиля не изменился.
Тем не менее официальные лица США признали, что по-прежнему существуют различия между тем, как США видят Газу после войны, и тем, как ее видит Израиль.
Главное разногласие заключается в том, какую роль будет играть Палестинская администрация.
Баку и Анкара обсудили повышение интенсивности совместных военных учений
Алиев надеется на возобновление дискуссий с ЕС по соглашению о стратегическом партнерстве
Администрация США свела на нет отношения с Азербайджаном - Алиев
Ненефтяной экспорт Азербайджана за 11 месяцев превысил $3 млрд
Минэнерго Казахстана начало обсуждать с НК сокращение добычи в 2024г в рамках новых обязательств ОПЕК+
CVS Health ждет выручки не менее $366 млрд в 2024г
Парламент Азербайджана утвердил прожиточный минимум и «критерий нужды» на 2024г
Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от «Nar»
Cкидочная кампания до 50% для новых предпринимателей от AccessBank-а
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире